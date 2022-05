Nonostante l'ultimo rilancio, Ivan Perisic non ha ancora dato una risposta all'Inter sul rinnovo di contratto e si avvicina a grandi passi verso il Tottenham di Antonio Conte . Secondo i piani del club, riferisce La Gazzetta dello Sport, gli agenti del croato avrebbero dovuto dire un sì convinto e definitivo ieri, ma nel mentre gli Spurs si sono avvicinati al giocatore: Ivan non ha detto sì ai cinque milioni di base fissa e bonus ragionevoli per arrivare a sei messi sul piatto nel biennale offerto dall'Inter.

"L’assenza di comunicazioni croate ha fatto perdere le ultime speranze ai nerazzurri che pensano, comunque, di aver fatto il massimo per tenerlo - si legge sul giornale -. Forse pure qualcosa in più: i paletti di Suning sugli ingaggi, soprattutto degli ultratrentenni, sono rigidi, ma Marotta e Ausilio si erano spinti oltre per riconoscere la centralità di Perisic e premiare la sua ultima stagione super. Dopo che ieri il telefono ha squillato a lungo a vuoto, non ci saranno ulteriori rialzi di emergenza, anche perché il club è convinto di lanciare ormai Robin Gosens titolare a sinistra nel 2022-23". Come riserva si punterà poi su un affare a basso costo: secondo la rosea, l’idea è di svezzare alle spalle del tedesco un giovane italiano, come Andrea Cambiaso, 22enne del Genoa.

