Tutto è ancora possibile, anche se viene riferito di un cauto ottimismo in viale della Liberazione: dopo lo sfogo amaro di Perisic e l’inserimento della Juventus nella corsa all’esterno in scadenza di contratto, con un po’ di diplomazia ora l’Inter è tornata in corsa per il rinnovo e conta di riuscire a chiudere la questione quanto prima. "L’abbraccio di San Siro dopo l’ultima giornata, col croato rientrato in campo in stampelle (starà fuori 30-40 giorni), potrebbe aver fatto breccia nel cuore di Ivan, non più così convinto di lasciare i nerazzurri".

Acquista QUI i prodotti originali Inter