"Per l'Inter vale molto, per il Milan vale tutto". La Gazzetta dello Sport sintetizza così gli stati d'animo di nerazzurri e rossoneri nel derby che si presenta alla quinta giornata di campionato. Se la squadra di Paulo Fonseca (in bilico, si inizia a parlare di Maurizio Sarri) è reduce dal ko col Liverpool e da una sola vittoria in campionato, quella di Simone Inzaghi è uscita dall'incrocio con il Manchester City ancora più consapevole della propria forza e ha molto meno da perdere, anche se vuole riprendere a correre dopo il mezzo passo falso di Monza.

L'ultimo derby vinto dal Milan risale al 3 settembre 2022, l'Inter sogna il record storico della settima vittoria consecutiva nella stracittadina. Il Diavolo si affiderà ad Alvaro Morata, il Biscione a capitan Lautaro Martinez, ancora a caccia del primo gol stagionale. "Facile intuire la voglia di sbloccarsi nel derby che è territorio amico", come dimostrano le 8 reti segnate al Milan.