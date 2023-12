La grande notizia che arriva all'indomani dello 0-0 con la Real Sociedad è il ritorno (parziale) di Pavard in gruppo. Il francese, che dopo l'Udinese aveva subito lo scherzo di Thuram, ha già messo nel mirino la convocazione per il match di domenica con la Lazio.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ieri il francese ha svolto una parte del lavoro con il resto dei compagni e poi ha proseguito con un differenziato, nel tipico canovaccio di chi gradualmente torna al 100%. Per oggi è previsto lo stesso menù, poi tra domani e dopodomani dovrebbe completare il reinserimento e mettersi alle disposizioni di Inzaghi per l'Olimpico. E migliorano anche De Vrij e Dumfries: per entrambi non è da escludere il rientro con il Lecce (23 dicembre).

