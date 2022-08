Un patto tra tutti i big di Inzaghi che risale a inizio agosto: restiamo tutti qui per vincere lo scudetto. Lo svela la Gazzetta dello Sport: "Lo spogliatoio dell’Inter si è confrontato, in uno dei tanti momenti di condivisione dell’estate. E l’hanno fatto soprattutto i giocatori con maggiore mercato, quelli «europei» - si legge in riferimento a Barella, Lautaro, Dumfries, Skriniar e Bastoni -. Tutti e cinque, seppur con diverse modalità e differenti “gradazioni”, hanno ricevuto apprezzamenti sul mercato, in questa sessione. E così è arrivato il giorno di confrontarsi. Spinti dal tecnico e dai dirigenti, messi sotto stress da richieste pressanti e pure dalle esigenze societarie orientate verso la cessione di un top player. È qui che è nato il patto. È qui che lo spogliatoio nerazzurro ha messo un freno, promettendosi che non ci sarebbero stati cambi di direzione improvvisi, che - per dirla in estrema sintesi - non si sarebbe ripetuto un altro caso Lukaku a 12 mesi di distanza. E che dunque nessuno di loro avrebbe spinto verso la cessione".