"C'è un mondo da cambiare in questa Inter e la prima cosa, forse, sono i cambi stessi, tormento dell’Inzaghi interista". Comincia così l'articolo della Gazzetta dello Sport che entra nel merito delle sostituzioni del tecnico nei suoi 14 mesi nerazzurri, partendo ovviamente dai più recenti che hanno fatto molto discutere: Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan richiamati in panchina al 31esimo solo per aver avuto la colpa di prendere un'ammonizione precoce. La novità è stata la tempistica, non la sostanza perché delle 221 sostituzioni totali effettuate dall'ex Lazio ben 43, quasi un quinto, hanno coinvolto giocatori precedente caricati da un cartellino giallo. Calhanoglu è la maggiore vittima della “legge del giallo” (otto cambi) e il collega Barella, sostituito 7 volte per non rischiare un’espulsione.