L'interesse dei top club di Premier League su André Onana "obbliga" l'Inter a fare nuove valutazioni in porta in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento sul portiere nerazzurro c'è l'interesse di Manchester United e Chelsea, ma altre società sarebbero pronte a farsi avanti. L'Inter potrebbe sacrificarlo per mettere a segno un'importante plusvalenza, dopo averlo preso a zero dall'Ajax. Il suo erede potrebbe essere Gianluca Vicario dell'Empoli: è lui in cima alla lista dei pensieri della dirigenza nerazzura che segue anche Marco Carnesecchi di proprietà dell'Atalanta e reduce dalla stagione da titolare in A con la Cremonese. Per il primo potrebbe bastare la metà dei soldi dell'eventuale cessione di Onana, per il secondo bisognerà fare i conti con le richieste dei bergamaschi.. La pista Kepa invece non convince: il Chelsea ha proposto il portiere spagnolo nei contatti con l'Inter.

Chi sarà il secondo portiere? "L'Inter vorrebbe confermare Handanovic ancora un anno, ma a ingaggio dimezzato e con la condizione di accettare il cambio di preparatore di cui già si è parlato nelle scorse settimane: non più Adriano Bonaiuti - all'Inter dal 2013 -, ma Gianluca Spinelli", riporta la Rosea. Cordaz, terzo portiere e uomo spogliatoio, invece dovrebbe rinnovare ancora per un'altra stagione.