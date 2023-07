L'addio, dopo 11 anni, di De Gea ha spalancato le porte del Manchester United ad André Onana. "Tra martedì e mercoledì Inter e United definiranno gli ultimi dettagli che separano ancora il portiere camerunese alla Premier League, ma il grosso è fatto: l’Inter incasserà 50 milioni più bonus, soldi che poi verranno reinvestiti su Lukaku ma non solo - conferma la Gazzetta dello Sport -. Nelle intenzioni dell’Inter, infatti, ci sarà una nuova coppia di portieri a difendere i pali nerazzurri: un numero uno esperto da affiancare a un giovane già affermato e con margini di miglioramento enormi. La coppia individuata è formata dallo svizzero Yann Sommer del Bayern Monaco e Anatolij Trubin dello Shakhtar, che sui social ha sgranato gli occhi con una emoticon per commentare il «vieni all’Inter» di un tifoso".

Giovedì l'Inter si ritroverà ad Appiano Gentile e Inzaghi spera di avere la rosa il più possibile completa. E allora sono giorni di lavoro intenso per Marotta e Ausilio: per Trubin occorrono almeno 10 milioni, mentre per Sommer ne bastano 6. Nei piani nerazzurri, i due si giocheranno il posto per una rivalità sana tra i pali.

