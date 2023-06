Si avvicina la cessione di André Onana? Sì, almeno secondo la Gazzetta dello Sport. Stando a quanto riferisce la rosea, infatti, sarebbe previsto un incontro venerdì a Ibiza tra Piero Ausilio, l'entourage del portiere e i rappresentanti del Manchester United per trovare l'accordo sulla cessione in Inghilterra. "Il clima tra le parti è sereno. Tanto che i due club hanno convenuto sulla tempistica stretta per chiudere l’affare. L’Inter vuole che si definisca tutto entro questa settimana, lo United – su insistenza di Ten Hag – vorrebbe avere a disposizione Onana già per il ritiro dei Red Devils, che scatta la prima settimana di luglio. Non c’è il più nodo De Gea, sul tavolo. Perché il Manchester ha deciso di non rinnovare l’accordo con lo spagnolo: chiara la preferenza dell’allenatore su un portiere più abile nel gioco con i piedi. La scelta su Onana è netta: Ten Hag conosce bene il camerunese, per averlo allenato già di tempi dell’Ajax. La strada è dunque spianata, questa può essere davvero l’ultima settimana di André da nerazzurro".

La richiesta nerazzurra è chiara: 50 milioni più bonus. Non si scende da questa cifra, anche perché poi con i soldi di Onana si andrebbe ad aggredire il mercato in entrata. "Il camerunese non si metterà di traverso. Sarebbe rimasto certamente volentieri in nerazzurro, ma il Manchester non è una destinazione semplice da rifiutare", assicura la Gazzetta. Chi al suo posto dopo la beffa Vicario? "All’estero piace il georgiano del Valencia, Mamardashvili, ma il club spagnolo chiede 30 milioni: troppi. Ecco allora che nel club nerazzurro si sta facendo strada l’idea di affidarsi a un portiere più esperto, meno futuribile: i profili di Sommer, Lloris e Keylor Navas sono quelli emersi. Ma non sono gli unici", scrive la rosea.

