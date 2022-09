"La freccia c’è, ma il sorpasso ieri non era ancora stato completato. Handanovic da una parte, Onana dall’altra: è il dubbio più grande della vigilia di Inzaghi. La certezza è che a breve il camerunese ex Ajax avrà l’occasione del debutto. Potrebbe essere già stasera: il tecnico si è lasciato la decisione per oggi". Anche secondo la Gazzetta dello Sport, il grande cambiamento tra i pali - auspicato dai più - potrebbe avvenire già stasera contro il Bayern. E sarebbe la prima volta che lo sloveno finirebbe in panchina per questioni tecniche e non fisiche da quando è a Milano.