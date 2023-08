Inzaghi ha un obiettivo in comune con la società: avere il 90% della rosa completa per la prossima amichevole, quella del 9 agosto a Salisburgo. Ovviamente non sarà semplice, ma ci si proverà. In parole povere: Sommer, Samardzic e Scamacca ad Appiano nei prossimi giorni. "Dopo il Salisburgo, l’Inter ha in calendario anche un’altra amichevole, il 13 agosto a Ferrara contro l’Egnatia. Inzaghi e la squadra hanno ripetuto con forza, privatamente e pubblicamente in ogni intervista concessa, la voglia di partire subito forte in campionato. Dopo i tre acquisti, a quel punto resterebbe da completare solo la casella del difensore. Il preferito ora è il giapponese Tomiyasu: si spera che l’Arsenal apra al prestito per provare a chiudere", riferisce la Gazzetta dello Sport.

