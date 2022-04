Obiettivo Tripletino. L'Inter, risorta dopo due mesi difficili, adesso vuole tutto: scudetto e Coppa Italia dopo aver già messo in bacheca la Supercoppa. Nella sua storia ci è riuscita solo nel 2005/06, quando il tricolore fu assegnato a tavolino dopo Calciopoli.

Sarebbe un successo enorme per i nerazzurri, e non solo sul campo. "L’accoppiata scudetto-Coppa Italia porterebbe nelle casse dell’Inter complessivamente circa 40 milioni di euro, escludendo dal discorso gli incassi, tenendo dentro i premi della Lega, la ripartizione dei diritti televisivi, la partecipazione a quel punto scontata alla prossima Supercoppa - spiega la Gazzetta dello Sport -. Ma non è questo il calcolo corretto da eseguire. Piuttosto, è giusto considerare la differenza tra quanto l’Inter aveva considerato nelle sue previsioni di bilancio, ovviamente numeri che si stabiliscono non considerando mai come base la vittoria finale". Conti presto fatti: il target era di un passivo di circa 100 milioni, che in caso di successo doppio si ridurrebbe di 15 milioni, con la felice conseguenza di saltare un piccolo step e partire da una posizione migliore per i conti 2022/23.