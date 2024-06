Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, con l'assemblea dei soci di ieri, e con la conseguente creazione del nuovo CdA, è terminata senza grossi scossoni una fase transitoria e ignota per l'Inter con il passaggio da Suning a Oaktree.

Archiviata l'amministrazione "ordinaria", desso si potrà pensare all'amministrazione "straordinaria". Tutto confermato come da indiscrezioni: Marotta presidente, Antonello ancora a.d. Corporate: "Il percorso di crescita sostenibile per il club che è stato impostato nelle ultime stagioni dovrà essere perseguito con perseveranza ed impegno nel medio-lungo. Sicuramente intensificheremo la rete di relazioni che già ci legano agli Stati Uniti, dove il prossimo anno disputeremo la nuova edizione del Mondiale per Club".