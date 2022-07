Nell'incontro fugace di questo pomeriggio in Viale della Liberazione tra la dirigenza dell'Inter e Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal che proprio nelle scorse ore ha firmato la rescissione con i nerazzurri, si è parlato anche di Alexis Sanchez. L'attaccante cileno, anche lui sotto la procura di Felicevich, è anche lui stato inserito in quella lista di nomi che non rientrano più nei piani di Simone Inzaghi, specie perché al suo posto potrebbe arrivare quella Joya tanto attesa di nome Paulo Dybala. Il Niño ha però fino a questo momento rifiutato diverse offerte in attesa di una proposta di un club militante in un campionato top. "Con Felicevich si è parlato anche di questo, sebbene l’incontro in sede sia durato meno di un’ora - si legge su Gazzetta.it -. Le parti torneranno a confrontarsi presto, nella speranza di trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti".