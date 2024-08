Le buone notizie dall'infermeria dell'Inter non arrivano solo da Taremi e Arnautovic, ma anche da Piotr Zielinski. Se i primi due dovrebbero tornare a disposizione per l'esordio in campionato contro il Genoa, per il polacco ci sarà da attendere un pochino di più: l'ex Napoli, fermo per un problema al retto femorale, sta migliorando e dovrebbe recuperare per la seconda giornata contro il Lecce. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

