L'Inter è fuori dalle coppe, ma c'è un lavoro da portare a termine come hanno più volte sottolineato i protagonisti nerazzurri. E inoltre, come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, oltre al tricolore, ci sono anche diversi record che l'Inter può conquistare in questa parte finale di stagione.

Il primo è chiaramente quello che riguarda i punti: Mancini ne fece 97 nel 2006/07, ma è ancora possibile anche superare la Juve di Conte che chiuse a 102 (servirebbero almeno 9 successi e un pari).

Lautaro, estremamente deluso, non ha parlato dopo Madrid e l'intenzione è quella di rispondere sul campo come ha sempre fatto. Servono 13 gol per arrivare al record di Higuain e Immobile (36 reti), ma può sempre entrare nella storia nerazzurra facendo l'accoppiata scudetto-re dei cannonieri come Meazza, Mazzola, Boninsegna, Serena e Ibrahimovic.

Poi c'è la questione dei clean-sheet: Sommer è a quota 17 e gli basterà ottenerne altri 5 per raggiungere le 22 partite senza subire gol in campionato, quota mai raggiunta da nessuno. Il record di 21 è oggi di Cudicini senior, Sebastiano Rossi, De Sanctis, Buffon e Provedel.

Infine i derby. Vincere il 21 aprile vuol dire in qualche modo prendersi, o meglio, mantenere anche un vantaggio psicologico sulla prossima stagione. I nerazzurri vengono da una serie di cinque derby consecutivi vinti: non era mai accaduto. La sesta vittoria, oltre a rinforzare il primato, sarebbe un peso ulteriore sulle spalle dei cugini in otica futura secondo la rosea.