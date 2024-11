Nella trasferta di Verona, con l'impegno di Champions col Lipsia sullo sfondo, Inzaghi dovrà necessariamente tener conto anche delle fatiche dei suoi giocatori in nazionale. Ecco perché nell'Inter che si vedrà al Bentegodi è prevista qualche rotazione in tutti i reparti: detto di Correa, che dovrebbe affiancare Thuram in attacco, La Gazzetta dello Sport presenta in grafica altre novità rispetto al classico undici titolare.

Davanti a Sommer ci saranno Bisseck, Acerbi e Bastoni, con Darmian a destra a Carlos Augusto (che farà rifiatare Dimarco) sulla sinistra. In mezzo al campo toccherà invece ad Asllani rimpiazzare l'assente Calhanoglu: l'albanese verrà affiancato da Barella e Mkhitaryan.

