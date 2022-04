Brozovic e De Vrij convocati sono due ottime notizie per l'Inter e per Inzaghi. La Gazzetta dello Sport sottolinea come l'olandese sia finalmente recuperato del tutto dopo aver svolto l’intera seduta con i compagni nella giornata di ieri. "Anche se è probabile che si accomodi in panchina lasciando a Skriniar il ruolo di centrale, con D’Ambrosio come innesto - si legge -. A destra, invece, Dumfries sembra aver vinto il ballottaggio con Darmian: più spinta offensiva e meno copertura". Insomma, scelte fatte dal tecnico piacentino per il Derby d'Italia.