Idea Inter: riportare in Italia Takehiro Tomiyasu dall'Arsenal, ex Bologna. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino il classe 1998 per completare il reparto difensivo. "L’Inter lo vorrebbe in prestito, fin qui i Gunners hanno mostrato disponibilità solo alla cessione a titolo definitivo", spiega la rosea.

