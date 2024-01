Il Napoli ha un buco a centrocampo in vista della Supercoppa, ma non solo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in casa azzurra è scoppiato il caso Zielinski, che già da qualche mese tiene banco per la questione del rinnovo. Un problema di gestione non indifferente prima per Garcia e ora per Mazzarri.

Come spiega il giornale, il mancato rinnovo resta un elemento di rottura da tenere in forte considerazione da qui a fine anno e sta indubbiamente influendo sul rendimento assolutamente insufficiente del polacco in questa stagione. In estate aveva rinunciato ai milioni arabi, ma l'accordo con il Napoli non è stato trovato e il tempo è scaduto: Zielinski tra qualche settimana sarà libero di firmare per un’altra squadra, probabilmente con l'Inter.

