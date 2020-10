Radja Nainggolan a un passo dal Cagliari. Anzi, secondo la Gazzetta dello Sport la trattativa è praticamente chiusa e oggi potrebbe diventare il giorno dell'annuncio ufficiale del suo (terzo) approdo in Sardegna. Fumata bianca in arrivo dopo l'ennesimo contatto tra i club: "La società nerazzurra ha fatto un ulteriore sconto al Cagliari arrivando a chiedere 10 milioni per Nainggolan (fino a martedì erano 12), che ha ancora due anni di contratto a quattro milioni e mezzo l’anno con l’Inter - si legge sulla rosea -. Ma su un punto l’Inter sembra ferma: il Cagliari voleva inserire due promettenti giovani nell’operazione, il regista Ladinetti e il centrocampista Biancu (che sta giocando con l’Olbia). L’Inter è disposta a prenderne soltanto uno, Ladinetti. Anche perché nel mirino avrebbe semmai messo il più rodato e ora titolare in A Sebastian Walukiewicz, centrale polacco del 2000. Con la nuova formula il Cagliari, prendendo Nainggolan in prestito oneroso con obbligo di riscatto, equivalente a un acquisto, qualcosa a livello di cash dovrebbe mettere".

VIDEO - VIDAL, "BOTTA" ASSORBITA: IL CILENO IN ALBERGO SENZA PROBLEMI