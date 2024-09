Tra i nerazzurri più deludenti dell'ultimo derby di Milano c'è sicuramente anche Henrikh Mkhitaryan. Colonna imprescindibile delle ultime annate, l'armeno (che non segna dalla doppietta al Milan nel rotondo 5-1 di un anno fa) si è reso protagonista della velenosa palla persa nella rete di Pulisic, ma tutta la prestazione è stata ben al di sotto degli standard abituali, complice una condizione fisica non ottimale.

Per questi motivi, secondo La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi sta iniziando a studiare le contromisure già per la trasferta di Udine. Al posto dell'infortunato Nicolò Barella ci sarà spazio dal 1' per Davide Frattesi, ma la rosea non esclude anche la possibilità di vedere Piotr Zielinski titolare contro la sua ex squadra: in questo caso l'ex Roma si accomoderebbe in panchina per recuperare energie preziose.

