Nacho si allontana dal rinnovo col Real Madrid e diventa un parametro zero che fa gola a mezza Europa. Come conferma la Gazzetta dello Sport, anche l'Inter è parecchio interessata al 33enne spagnolo: gradimento totale e non incide la carta d'identità. "È stato imbevuto per anni in una mentalità vincente e ne ha raccolto i frutti, pur rimanendo spesso all’ombra delle superstar: nella sua bacheca ci sono 5 Champions, 5 Mondiali per Club e tre campionati. Come a dire, l’esperienza non manca. A turno ha occupato diversi spot nella difesa e, in un reparto senza Skriniar, potrebbe essere un’aggiunta utile per più ruoli. Nel dettaglio, l’Inter ha parlato con i rappresentanti, verificando la possibilità che parta a zero e offrendo un triennale. Ma la concorrenza sarà elevata e, quindi, l’impresa non facile".

Occhi anche su Benjamin Pavard, in uscita dal Bayern a un anno dalla scadenza di un contratto che non sarà rinnovato per volontà del difensore. "Come caratteristiche tecniche e anche fisiche è considerato più vicino allo Skriniar che fu, ma il costo scoraggia: una ventina di milioni almeno per il cartellino più un ingaggio alto, non il massimo in questa particolare momento storico dei nerazzurri", si legge.

