Il caso Calhanoglu sta monopolizzando gli ultimi giorni di mercato nerazzurro, ma il fronte Josep Martinez resta apertissimo.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, lo spagnolo resta il preferito per la porta del futuro al di là di qualche ostacolo inatteso nell'operazione, e per questo resta nel mirino anche il danese Filip Jorgensen, 22enne portiere del Villarreal.

Oggi Inter e Genoa torneranno a parlarsi per provare a sbloccare la trattativa. Il nodo resta quello legato a Gaetano Oristanio, la contropartita tecnica individuata dai liguri da prendere in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo con valutazione di 5 milioni per il cartellino. L'Inter pretende di non perdere del tutto il talentino cresciuto in casa e chiede un'opzione per il riacquisto in stile Fabbian. Inoltre Oristanio è intrigato anche dalla possibilità Venezia, dove pensa di avere più chance a livello di impiego.