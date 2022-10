Ritrovata la continuità di risultati sia in Champions che in campionato, l'Inter ora conta di riavere il suo totem offensivo: Romelu Lukaku . Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore, Big Rom si sottoporrà a nuovi esami e, se tutto sarà a posto, potrà ricominciare a lavorare con il gruppo per tornare già sabato nella lista dei convocati che partiranno alla volta di Firenze . "Romelu scalpita, lo ha raccontato anche ieri Inzaghi, ma è chiaro che sia l’Inter sia lo stesso giocatore vogliono essere sicuri al cento per cento di non rischiare nulla", si legge sulla rosea .

L'altro acciaccato eccellente, Marcelo Brozovic, invece, continuerà le terapie per recuperare dalla lesione al flessore della coscia sinistra, mentre saranno da valutare le condizioni di Federico Dimarco, uscito anzitempo dal campo ieri toccandosi la coscia, ufficialmente solo per un problema di crampi. Nulla di preoccupante, dunque, così come per Samir Handanovic, che ha accusato un fastidio al dito ma non così grave da non ritenerlo disponibile.