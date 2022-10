Quando Romelu Lukaku tornerà a disposizione dell'Inter? Se lo chiedono in tanti, con una chiara speranza che filtra dallo staff medico nerazzurro. Come si legge su Gazzetta.it, infatti, "la data di scadenza del posto in infermeria del belga è slittata più volte e in questo momento la speranza - complicata - è di rivederlo tra i convocati per la trasferta di Barcellona. Se però Romelu lavora sodo per rientrare in condizioni ottimali senza rischiare ricadute, può farlo consapevole di essere pronto a tornare incastrandosi in un coro nel quale la sua voce può spiccare da solista: tenace resistenza in fase di non possesso e poi metri di campo per sfoggiare il suo travolgente e virtuoso acuto palla al piede, inconfondibile marchio di fabbrica".