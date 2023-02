"Eccola, finalmente. La notte attesa tra fatiche e imprevisti, cullata in lunghi mesi difficili, cercata anche quando attorno la fiducia era ai minimi. La notte di Romelu Lukaku, autoproclamato re della Milano interista e trascinatore di tutto un popolo: dei 75mila bollenti di San Siro, che ieri il belga spingeva anche con le mani, con la teatralità che hanno solo i leader, e dei compagni portati alla vittoria con un gol rabbioso". La Gazzetta dello Sport sottolinea i meriti del belga nell'1-0 nerazzurro al Porto. "La vera buona notizia per Inzaghi è che sta finalmente tornando una dolce consuetudine per Rom: dopo che la palla non entrava dal 26 ottobre, questa è la seconda rete consecutiva".