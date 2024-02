Riecco di fronte, uno contro l'altro: sabato, in Roma-Inter, Lautaro torna a incrociare Lukaku. Ma - come scrive la Gazzetta dello Sport - ormai sono lontani i tempi della Lu-La: ora c'è la Thu-La, con Thuram che se possibile ha esaltato ancora di più le qualità del Toro argentino.

Non a caso, a livello di numeri, questa è la migliore stagione di sempre del capitano nerazzurro: 19 gol in 20 presenze in campionato. Con il belga, invece, Lautaro fungeva più da scudiero. Lukaku è sempre stato anche un generoso, ma poi inevitabilmente era lui a stazionare di più in area di rigore, a differenza di quanto non accada oggi con Thuram.

L'argentino, inoltre, è cresciuto in convinzione e personalità, soprattutto dopo la vittoria del Mondiale e la finale di Istanbul. E così la Thu-La brilla più della Lu-La, che comunque ha portato anche uno scudetto. Ora ci si aspetta altrettanto...