Nel pomeriggio di ieri l’Inter è partita verso Siviglia, dove oggi è in programma il test col Betis. Tanti i Primavera aggregati con la squadra di Inzaghi: non sono partiti per la Spagna André Onana, Romelu Lukaku, Danilo D’Ambrosio e Joaquin Correa, tutti rimasti a Milano per continuare il lavoro personalizzato stilato insieme allo staff tecnico.

"Lukaku, che sta comunque lavorando in gruppo da una settimana, punta a rientrare in campo per l’amichevole di giovedì a Reggio Calabria, omaggio al derby della famiglia Inzaghi - scrive La Gazzetta dello Sport -. L’attaccante belga punta a giocare almeno un tempo contro la Reggina e poi 60/75 minuti il 29 contro il Sassuolo, ultimo test utile prima della ripresa del campionato. La preparazione di Romelu ha infatti come obiettivo quello di essere al top della forma per il big match del 4 gennaio contro il Napoli, tappa fondamentale per le ambizioni di rimonta dell’Inter".