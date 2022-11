Dopo l'esame fatto ieri, cresce la speranza del popolo e della Federazione belga di avere Romelu Lukaku a Qatar 2022. L'attaccante interista, non ancora certo di esserci, vede però crescere l'ottimismo dopo le terapie fatte con lo staff dei Diavoli Rossi come rende noto la Gazzetta dello Sport che parla di progressi nonostante Big Rom non abbia ancora calcato il campo. Alla fisioterapia, il numero 90 di Inzaghi, ha aggiunto un po' di cyclette, "ma chiaramente a ritmo blando" precisa la Rosea che continua: "Saranno i prossimi giorni a far capire quello che succederà, ma a meno di una sorpresa clamorosa domani alle 12 quando il ct Martínez diffonderà la lista dei 26 convocati, il nome di Big Rom sarà nell'elenco". Anche l'eventuale presenza nella lista dei 26 però non è una garanzia. La risposta definitiva potrebbe arrivare tra domenica e lunedì dopo la risonanza magnetica alla quale si sottoporrà nel weekend. "Se Romelu farà capire che ci sono i margini per una guarigione entro l'1 dicembre partirà con i compagni. Per regolamento - ricorda inoltre la Gazza - la lista può essere cambiata fino a 24 ore prima del match d'esordio".