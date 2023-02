Oggi, tra le altre cose, l'Inter deciderà anche quale strada intraprendere per il battibecco tra Lukaku e Barella dell'altra sera a Genova. "Non bisogna valutare il caso in sé, considerato da tutti serio, spiacevole, ma non estremamente grave, piuttosto bisogna trovare il modo giusto per trasformare l’energia negativa in spirito positivo - spiega la Gazzetta -. O meglio, fare in modo che episodi simili, davanti a milioni di spettatori, non si ripetano più. E allora più giusto bacchettare ufficialmente gli amici-duellanti, dopo i rimbrotti privati, o voltare subito pagina e concentrarsi esclusivamente sull’Udinese e sul Porto che incombe? Insomma, oggi l’Inter deciderà se dare una multa a Romelu e Nicolò per le loro scintille durante il primo tempo con la Samp".

Inzaghi aveva già avuto modo, a caldo, di stigmatizzare la vicenda, confermando poi il suo punto di vista anche davanti alle tv nel post-gara. Sia Lukaku che Barella sono dispiaciuti per quanto mostrato e non c'è alcun tipo di strascico a livello di spogliatoio, derubricato da tutti a "fatto di campo". E anche tra loro il rapporto è come sempre di grande feeling.