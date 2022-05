La Gazzetta dello Sport , nell'edizione odierna, sottolinea il livello altissimo raggiunto da Alessandro Bastoni , definito come il prototipo del difensore moderno, e anche l'innamoramento del Manchester United, con i tifosi esaltati dal possibile arrivo a Old Trafford del centrale nerazzurro. In rete, sui canali dei tifosi dei Red Devils, fioriscono decine di video che mostrano le qualità di Bastoni, dal contrasto al colpo di testa, dall'anticipo al cambio di gioco fino alle cavalcate sulla sinistra sganciandosi in modo tanto naturale quanto impetuoso.

L'Inter - spiega ancora una volta la Gazzetta - ha bisogno di un sacrificio di un big e per Bastoni chiede non meno di 60 milioni di euro. "Lo United ha scelto Ten Hag per riportare il club a lottare per la Premier e tra le top d’Europa, ci si aspetta una mezza rivoluzione, con investimento pesante in ogni zona del campo - si legge -. Ripartire con Bastoni in rosa, sarebbe sicuramente un segnale importante: perché i campionati si vincono con i grandi attaccanti, ma pure con difensori dalla caratteristiche uniche come Bastoni, un talento con margini di miglioramento ancora enormi".

