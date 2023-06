Anche La Gazzetta dello Sport conferma: Albert Botines, il procuratore di André Onana, è a Manchester per capire se lo United presenterà un'offerta per il portiere dell'Inter, uno degli obiettivi dei Red Devils insieme a Diogo Costa. Il probelma è che per l'acquisto del portiere il club di Manchester non vuole andare oltre i 30 milioni più bonus, mentre a Milano valutano l'ex Ajax almeno 60 milioni.

Inzaghi vorrebbe trattenere ancora Onana, ma in caso di addio il primo obiettivo è diventato Mamardashvili, georgiano del Valencia. "Con il suo agente c'è già stato un contatto e un trasferimento all'Inter gli interessa parecchio - assicura il quotidiano -. Va però trovato un accordo con il Valencia, compito non semplice visto che il Tottenham, quando si era avvicinato a Giorgi, si era visto rifiutare una proposta da 25 milioni. Su di lui ora c'è il Chelsea che nel mirino ha anche Maignan. La trattativa insomma non sarà facile. Come alternativa c'è Sommer che nel Bayern Monaco non è più titolare complice il ritorno di Neuer. Lo svizzero è più in là con gli anni e Mamardashvili è preferito".

