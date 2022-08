L'affaticamento muscolare al polpaccio destro tiene in forte dubbio Marcelo Brozovic per l'esordio in campionato contro il Lecce, previsto sabato sera al Via del Mare. Il croato resta da valutare ma se (per evitare rischi) dovesse essere tenuto a riposo, Simone Inzaghi ha pronta la soluzione: Kristjan Asllani. "In vista di Lecce da valutare la disponibilità di Brozovic, con Asllani prontissimo a rilevarlo dal primo minuto", si legge sull'edizione online de La Gazzetta dello Sport.