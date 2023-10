Lautaro Martinez è uno dei giocatori che presto discuterà il rinnovo di contratto con l'Inter, ma nella lista delle priorità del club nerazzurro ci sono prima altre questioni da risolvere. Il Toro andrà in scadenza nel 2026, motivo per cui nell'agenda della dirigenza nerazzurra siano posti mette in primo piano, per ordine temporale, almeno altri tre rinnovi: si tratta di quelli di Mkhitaryan, Dimarco e Dumfries, tutti e tre prossimi al prolungamento. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!