Nel giro di appena quattro giorni, Lautaro Martinez si troverà a dover affrontare i "nemici di sempre", come li chiama il Corsport. Prima il Brasile al Maracanà e poi la Juventus a Torino. Ma se nell'Inter, Lautaro è capitano e leader assoluto, che sta guidando i suoi al comando della classifica con 14 gol in 16 partite, con la Seleccion il posto da titolare a fianco di Messi non è garantito e c'è la forte concorrenza di Julian Alvarez.

Pesa anche l'assetto tattico nella nazionale di Scaloni che - come scrive il quotidiano romano - fa perno su Re Lionel in un tridente atipico nel quale è difficile far convivere tutta la classe a disposizione. A Milano, invece, Inzaghi non rinuncia mai a Lauti, togliendolo solo quando è strettamente necessario. Tornerà ad Appiano tra giovedì e venerdì, ma sicuramente sarà al centro dell'attacco con Thuram per dare l'assalto alla Juve.