Borna Sosa, terzino sinistro classe 1998 di proprietà dello Stoccarda, è uno dei protagonisti della cavalcata della Croazia ai Mondiali 2022 in Qatar. Il croato è stato accostato al mercato dell'Inter come possibile erede di Gosens ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato in estate anche vicino all'Atalanta. Sosa ha dichiarato che non ha fretta di lasciare la Germania, ma alcuni club di Premier League stanno monitorando con attenzione il suo Mondiale. E il valore di mercato originario di 20 milioni di euro potrebbe aumentare dopo le sue prestazioni in Qatar.