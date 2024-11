Milan Skriniar è il piano A per la sostituzione di Bremer a gennaio. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: lo slovacco è ai margini del PSG e potrebbe cambiare aria già nel mercato invernale, con i bianconeri che l'hanno messo nel mirino per rimpolpare un reparto in apnea.

Giuntoli punta al prestito di sei mesi, ma c'è da sciogliere il nodo relativo all'ingaggio dello slovacco che guadagna 10 milioni a stagione. L'alternativa è Dragusin del Tottenham e con un passato già in bianconero. In lista resiste anche Tah, in scadenza con il Bayer Leverkusen: in questo caso Giuntoli dovrebbe anticipare un investimento a gennaio per bruciare la ricca concorrenza in fila per giugno, dal Bayern all’Inter. Nei radar c’è anche Bijol dell’Udinese.

