La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sceglie Marcus Thuram e Lautaro Martinez come protagonisti annunciati del derby d'Italia di stasera. I motivi sono presto detti: se il Toro ha un conto da regolare con la Juve, l'unica squadra in Serie A contro la quale conta più sconfitte che vittorie, dall'altra parte Tikus vuole vincere una sfida nella sfida personale con il fratello Kephren. La ThuLa vuole raggiungere entrambi gli obiettivi attraverso i gol, come peraltro già successo nella passata stagione contro la Vecchia Signora: all'andata segnò l'argentino su assist del francese, al ritorno fu quest'ultimo con un cross al veleno a provocare l'autogol decisivo di Federico Gatti. Una vittoria con cui i nerazzurri scavarono il solco tra sé e la squadra di Max Allegri, fino a cavalcare veloce verso il 20esimo scudetto. Ricordi dolci che riaffiorano: l'Inter, da quello scontro diretto di febbraio, ha fatto 23 punti in più della Juve, Che, però, stasera si presenta a San Siro solo a -1 in classifica.

