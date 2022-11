Dopo l'inizio choc nella seconda gara di Qatar 2022 contro il Canada, in vantaggio dopo una manciata di secondi grazie al blitz vincente di Alphonso Davies, la Croazia si è ritrovata anche grazie ai suoi uomini chiave a centrocampo, compreso quel Marcelo Brozovic che ha fatto un passo deciso in avanti rispetto al debutto con il Marocco, dove aveva denunciato difficoltà insolite ma anche fisiologiche vista la sua condizione atletica non proprio ottimale. L'interista, a giudizio dei colleghi della Gazzetta dello Sport, ieri ha giocato da 6,5 in pagella: "Il più coinvolto: fa girare, sbaglia poco".