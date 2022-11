Già negli ultimi giorni del mercato estivo, Robin Gosens sembrava destinato a partire in direzione Leverkusen, quando il Bayer si era fatto sotto seriamente con un blitz a Milano. L'affare, per diverse ragioni, non si concretizzò, ma a gennaio la situazione dell'esterno tedesco potrebbe tornare prepotentemente in bilico e non va esclusa la cessione.