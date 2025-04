L'Inter ha perso il vantaggio residuo in classifica e ora è a pari punti col Napoli. A cinque turni dalla fine del campionato, l'ipotesi spareggio prende sempre più corpo, come evidenzia oggi anche la Gazzetta dello Sport.

Dal 2022-23 è stata reintrodotta la sfida secca, precedentemente abolita nel 2005, per assegnare il titolo di campione d’Italia, in caso di parità di punteggio tra due squadre. Nella storia della Serie A, solo una volta lo spareggio-scudetto si è materializzato, nel lontano 1964. Potrebbe succedere a distanza di 61 anni.

Le regole sono chiare: la gara unica si svilupperà nell’arco dei 90 minuti regolamentari, senza tempi supplementari e, in caso di parità, ci saranno i calci di rigore. Nel 2023, su proposta della Lega Serie A, la Figc ha approvato una deroga alle Noif stabilendo che lo spareggio-scudetto si giochi "in casa della società meglio classificata secondo i criteri della classifica avulsa ovvero nella sede della finale di Coppa Italia nel caso in cui sussistano divieti delle Autorità preposte all’ordine pubblico".

Qual è la situazione di Inter e Napoli? I due scontri diretti sono terminati entrambi 1-1, quindi per decidere la sede dell'eventuale spareggio si va sul criterio della differenza reti generale che oggi premia Inzaghi (Inter +40, Napoli +27). La Lega, tuttavia, terrà conto per la sede anche delle misure di sicurezza eventualmente adottate dagli organi competenti. In caso di divieti, si giocherebbe in campo neutro, presumibilmente all’Olimpico di Roma. A oggi, si giocherebbe al Meazza.

L'altra domanda è: quando? Molto dipenderà dalle coppe nelle quali l'Inter è ancora impegnata. Le variabili non mancano, ma secondo la rosea sembra certo che la collocazione temporale dello spareggio cadrebbe nell’ultima settimana di maggio. Questo perché il campionato, con l’ultima giornata, termina il 25 maggio, mentre dal 2 al 10 giugno ci sarà la finestra Fifa per le nazionali, con rilascio obbligatorio dei giocatori previsto per l’1 giugno. La variabile è rappresentata dalla finale di Champions, in programma il 31 maggio: l’Inter è in semifinale e spera di arrivarci.