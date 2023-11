"Anche Cristoforo Colombo voleva andare nelle Indie e si è ritrovato in America. L’importante è che l’abbia scoperta". Così la Gazzetta dello Sport commenta il gol di Dimarco che ieri ha stappato il match con il Frosinone. Genialata o cross sbagliato? L'importante è che quella traiettoria sia diventata fatale per Turati e che l'Inter sia riuscita a passare davanti, mettendo in discesa una pratica tutt'altro che banale. Poi ci ha pensato Thuram a inizio ripresa a conquistare il rigore che l'infallibile Calhanoglu ha poi depositato in rete.

E allora - come sottolinea la rosea - l'Inter si riporta in vetta, rispondendo al successo della Juventus con il Cagliari. E se Inzaghi cercava risposte in vista del Derby d'Italia, può essere soddisfatto.