Dopo l'anticipazione di ieri, la Gazzetta dello Sport conferma l'indiscrezione di mercato: Kim Min-Jae è diventata un'opzione per l'Inter alla ricerca di un difensore centrale.

Secondo la rosea, sono due i motivi che rendono la pista percorribile: la stagione del debutto con il Bayern non ha rispettato le attese (perso subito il posto da titolare) e a questo va aggiunto che a Monaco si sono mossi per rinforzare proprio il reparto centrale prendendo Ito dallo Stoccarda (ed è forte l'idea Tah dal Leverkusen).

I dirigenti nerazzurri - ricorda la Gazzetta - si erano già messi sulle tracce di Kim nell'estate del 2022, quando il Psg aveva iniziato a corteggiare Skriniar, ma non se ne fece nulla. Stavolta potrebbe essere diverso e il coreano potrebbe vedere di buon occhio il ritorno nel campionato che l'ha consacrato, specialmente se nella squadra che ha stradominato l'ultima stagione.

L'unica via possibile per vestire di nerazzurro Kim, oggi, è quella di un prestito, magari oneroso come quello imbastito con il Chelsea per il ritorno di Lukaku nel 2022. Un'occasione che diventerebbe urgenza in caso di addio di De Vrij, che intanto ieri sera ha però scacciato le voci di mercato (piace all'Al-Ittihad). Ma il mercato è appena iniziato e l'Inter, con Kim, ringiovanirebbe un ruolo in cui qualcosa andrà fatto.