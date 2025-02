Santiago Castro è uno dei profili attenzionati dall'Inter. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it il club nerazzurro "sta studiando per arrivare a dama e portare Castro a Milano già a luglio, già prima del Mondiale per club". Non si tratta di un'operazione semplice, ma la dirigenza dell'Inter ha messo nel mirino anche altri due giocatori del Bologna: tra gli attenzionati ci sono sempre i difensori Beukema e Lucumì.