"Qui comanda il gol". È questo uno dei titoli scelti da La Gazzetta dello Sport per presentare il match di oggi tra Fiorentina e Inter, avversarie alle 18 al Franchi. La rosea sintetizza il duello tra gli attacchi delle due squadre con la lotta a distanza tra Moise Kean e la ThuLa, che (complici anche la sosta nazionali e il turnover) non si vede in campo da venti giorni: la coppia nerazzurra composta da Marcus Thuram e Lautaro Martinez "è una legge incisa sulla pietra" e oggi verrà applicata di nuovo.

Il color viola, tra l'altro, regala a entrambi dolci ricordi, considerato che la prima volta in cui hanno trovato almeno un gol ciascuno nella stessa partita era proprio contro la Fiorentina. Era il 3 settembre del 2023 e i nerazzurri vinsero 4-0 a San Siro in una stagione poi terminata con la conquista della seconda stella.

