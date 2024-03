E adesso, anche dopo il comunicato feroce del Napoli, l'Inter come reagirà? Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro non ha al momento la volontà di dire alcunché sul caso Acerbi e sull'assoluzione del suo giocatore.

Nessun comunicato e basso profilo. Moderata soddisfazione al ricevimento della notizia dell'assoluzione di Acerbi, ma nessuno l'ha vissuta come una vittoria secondo quanto riferisce la rosea. A livello di campo, è certamente un qualcosa che favorisce le scelte di Inzaghi, già senza De Vrij per infortunio. E si chiudono 10 giorni di processi mediatici e di riflettori "non graditi" per un club sempre davanti a tutti nella lotta al razzismo.

La Gazzetta insiste: all'Inter non era piaciuto il modo di comunicare di Acerbi al rientro da Coverciano dopo la rinuncia alla tournée con la Nazionale. Frasi che avevano scatenato il polverone social innescato dal post di Juan Jesus.

Marotta e soci hanno sempre puntato sul basso profilo, confortati anche dal materiale audio-video che confermava la versione di Acerbi, rimasto sempre della stessa idea anche nel faccia a faccia con la società. Ora testa solo al campo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!