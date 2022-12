Il nome di Yunus Musah, classe 2002, resta ben sottolineato sul taccuino della dirigenza dell'Inter. "C’è l’intenzione di bussare alla porta degli spagnoli per verificare un possibile incastro: la via, stretta, passerebbe da un prestito, con riscatto solo dalla stagione 2023-24. Un modo per non pesare sul bilancio adesso, ma domani, come è stato fatto con l’Empoli per un altro 20enne di sicuro avvenire come Christian Asllani - conferma la Gazzetta dello Sport -.