L'Inter mette le ali grazie a Federico Dimarco e Denzel Dumfries. I due esterni del 3-5-2 nerazzurro stanno incidendo con gol e assist pesanti in questo avvio di stagione e la loro importanza è racchiusa anche nei numeri e... nei gol di Marcus Thuram: finora il francese ne ha messe in cassaforte cinque totali, di cui uno in dopo una splendida azione personale (la magia nel derby) e quattro arrivate dai passaggi vincenti degi esterni, ricorda Gazzetta.it.

L'ultimo è arrivato contro la Roma, con la zampata vincente di Tikus propiziata dal cross perfetto di Dimarco, che aveva già spedito un "ordine" al 9 contro la Fiorentina. Dumfries ha invece pescato l'ex 'Gladbach contro il Benfica in Champions League e contro il Torino nella penultima giornata. Segnali importanti che fanno sorridere Inzaghi.

