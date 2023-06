Arrivano da Salerno i primi milioncini estivi da mettere in cassa per l'Inter. Come conferma oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, la Salernitana ha esercitato il diritto di riscatto per Lorenzo Pirola, versando al club nerazzurro altri 5 milioni di euro. "Una plusvalenza netta per il club nerazzurro, che ha così rinunciato alla possibilità di controriscattare il difensore cresciuto nel vivaio del club", scrive la rosea.

Ora l'Inter deve trovare una sistemazione per Sebastiano Esposito, Lucien Agoumé e Eddie Salcedo, che rientreranno rispettivamente da Bari, Troyes e Genoa. "Potenzialmente, i tre rappresentano un bel tesoretto per le casse nerazzurre ma ad oggi in vai della Liberazione non sono ancora arrivate offerte diverse dal prestito. L’Inter aspetta, ma vorrebbe risolvere le situazioni prima del raduno", chiosa il quotidiano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!